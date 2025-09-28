’Città europea’: "La candidatura?. Fatto il massimo"

Tra uno stand e l’altro, il Festival dello Sport sta animando Ferrara. Oggi, in serata, si chiuderà ufficialmente una prima edizione che ha raccolto critiche e complimenti, ma allo stesso tempo ha saputo dimostrare che lo sport è presente, sia in città che in provincia. E proprio ieri si sono riuniti nella sala di Giunta i componenti della Commissione Aces Italia che ha il compito di valutare la candidatura di Ferrara a ’Città europea dello sport’, insieme allo staff dell’Assessorato allo Sport guidato da Francesco Carità: "Sono stati giorni molto impegnativi per noi e per tutta l’amministrazione comunale. Questo Festival ha ospitato una commissione che sta valutando la nostra candidatura, quindi speriamo di aver fatto una buona impressione e di rispettare i parametri richiesti". Oltre che sport e divertimento, infatti, i delegati Aces hanno raccolto notizie e gli elementi che consentiranno di decidere quali città italiane saranno designate al titolo nel 2027. Non una scelta facile, ma che entro e non oltre il 15 ottobre porterà a un verdetto finale sulla questione, come evidenziato dal presidente di Aces Italia Vincenzo Lupattelli: "È partito tutto nel 2000, anno in cui Madrid è stata nominata come prima capitale europea dello sport, poi nel 2007 sono nati i titoli nazionali. Oggi la capitale europea dello sport è Tallinn, capitale dell’Estonia, mentre l’anno prossimo toccherà a Napoli rivestire questo ruolo. Se Ferrara otterrà la candidatura, entrerà a far parte di questo network mondiale, il cui obiettivo è quello di aumentare la pratica sportiva. Come lo si può fare? Migliorando le infrastrutture e incrementando le collaborazioni con le associazioni sportive. Ci sono città in giro per l’Europa con un tasso dell’80% di sport: se loro ci riescono, perché qui non ci si può riuscire? Abbiamo trovato un’amministrazione che ci ha fornito un dossier completo ed esaustivo: questo è già un bel punto a favore". C’è un dato che aumenta le possibilità di vedere Ferrara come prossima città di riferimento a livello europeo per lo sport, come spiegato dal referente Istituto credito sportivo e cultura, Giuseppe Pagani: "L’indicatore degli investimenti nello sport del Comune si pone nell’eccellenza italiana. Inoltre quest’ultimo è stato in grado di approntare le soluzioni finanziarie innovative che non sempre gli enti pubblici utilizzano. Il credito sportivo, poi, è certificato con un indicatore chiamato Sroi, ossia Social return of investments, e la media riportata per Ferrara è 6. Ogni euro investito sul territorio avrà un ritorno economico-sociale sul territorio di circa 6 euro".

r.f.