"Città in declino? Denunceremo i motivi"

Quando la sfiducia nelle istituzioni e la disaffezione dei cittadini dalla politica aumenta, torna di moda il ‘civismo’. I cittadini cercano di sostituirsi a un vuoto, che toccano con mano ogni giorno. Si potrebbe spiegare così l’operazione di costituire l’Osservatorio civico per la salvaguardia e la tutela del centese. Un gruppo, per ora, di quindi cittadini, esperti in diverse materie e settori, che si propone di diventare un punto di riferimento.

L’osservatorio non si vuole sostituire al Comune o alle forze dell’ordine, ma vuole soltanto informare i cittadini su quello che sta succedendo nel Centese e denunciare problemi e criticità. Nei prossimi giorni, l’Osservatorio organizzerà una conferenza stampa per spiegare la propria mission. Intanto uno dei fondatori, che ieri ha parlato con noi ma per ora vuole restare nell’anonimato, cerca di spiegare l’idea di fondo: "Non siamo stati ascoltati quando abbiamo segnalato i problemi. Abbiamo, quindi, capito quanto siano soli cittadini. Da qui l’idea di creare un Osservatorio formato da esperti in diversi settori. La nostra responsabile sarà un’imprenditrice di Cento e presto sarà in rete il nostro sito con tutte le informazioni. Lo stiamo testando in questi giorni". Sul problema sicurezza, l’osservatorio non pensa alle ronde: "Non vogliamo sostituirci alle forze dell’ordine: ognuno deve fare il proprio mestiere. Crediamo invece che serva informare i cittadini su quanto accade. Sicurezza significa anche rispondere all’emergenza idraulica. Un esempio? Gli allagamenti recenti delle strade erano stati da noi preventivati. Avevamo avvisato chi di dovere, ma nessuna risposta". La soluzione? "Smettere, ad esempio, di pagare la Bonifica come è successo in altri territori. Se non viene dato un servizio perché dobbiamo pagarlo? Noi crediamo che serva dare un segnale. Assistiamo a un decadimento sociale ed economico di Cento e, per questo, siamo scesi in campo con il nostro Osservatorio".

Nessuna contrapposizione con la giunta attuale: "Anzi per noi i problemi di Cento derivano da una gestione politica che viene da lontano. Sono anni che il nostro territorio sconta le scelte sbagliate di chi ha governato a turno la città". L’Osservatorio promette scintille: "Faremo emergere situazioni d’illegalità di cui abbiamo la documentazione, riferite anche al passato". Sulla sicurezza non servono telecamere, ma un lavoro sul campo che secondo l’Osservatorio manca: "La videosorveglianza è inefficace se non c’è nessuno in grado di reprimere certi comportamenti. Del resto, la notizia di questi giorni di aumentare il numero dei vigili, ci lascia perplessi. Non è una questione di numeri, ma di lavorare sul campo ed avere la volontà di fare e risolvere i problemi. Abbiamo, ad esempio, le foto di auto costantemente in divieto di sosta, che nessuno multa. Un altro esempio? Dopo la segnalazione dello striscione abusivo installato sul municipio, c’è voluto un mese per arrivare a farlo rimuovere. Noi ne abbiamo segnalati altri cinque sparsi sul territorio, ora vogliamo vedere quanto tempo ci vorrà perché venga accertata la loro irregolarità o regolarità".

I problemi relativi alla sicurezza vengono da lontano: "È dal 2013 che sentiamo parlare di microcriminalità – prosegue l’Osservatorio –. Da quando ci fu un accoltellamento in via Matteotti. Da allora si è fatto poco e niente. Nessuna delle amministrazioni che si sono succedute ha affrontato il problema. Il nostro compito – conclude l’Osservatorio – sarà quello di sviscerare le criticità e informare puntualmente i cittadini".

Matteo Radogna