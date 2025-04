Città in lutto per Papa Francesco. Il sindaco: "Parlava al cuore". Pd: "Guidati dalla sua umanità"

C’è chi l’ha incontrato, chi ne ha ascoltato la parola e chi, pur da non credente, ne rispettava pensiero e opere. Il cordoglio per la morte di Papa Francesco si leva unanime e trasversale anche dal territorio ferrarese, con messaggi, pensieri e post che fioccano sulle bacheche social di politici ed esponenti di enti, istituzioni e associazioni. Tra i primi, a notizia appena battuta dalle agenzie, il sindaco Alan Fabbri. "Una perdita che colpisce profondamente credenti e non, perché Papa Francesco ha saputo parlare al cuore delle persone con umiltà, dialogo e grande empatia – scrive pubblicando sui social la foto del suo incontro con il pontefice –. A nome della città di Ferrara esprimo il più sentito cordoglio per la sua scomparsa e rivolgo un pensiero di vicinanza a tutta la comunità cattolica e a quanti oggi ne piangono la perdita". "È morto un Papa buono – scrive l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli –. Non solo per i credenti, ma per chiunque abbia cercato nell’umanità un rifugio, un sorriso, una carezza. In un mondo spesso diviso da parole e potere, lui ha scelto la vicinanza, l’ascolto, la semplicità". Il deputato leghista e sindaco di Vigarano Davide Bergamini evidenzia il "segno profondo" lasciato "nella storia del nostro tempo con la sua umiltà, il sorriso sincero e l’instancabile impegno verso gli ultimi. Il suo pontificato è stato un messaggio vivente di pace, giustizia, semplicità e amore per il prossimo, che continuerà a parlare al cuore di milioni di persone in tutto il mondo".

Il consigliere regionale Pd Paolo Calvano esprime "profondo dispiacere per un pontefice che con parole semplici, ma mai banali, riusciva ad arrivare a tutti". Gli fa eco la consigliera dem Marcella Zappaterra che ricorda come "in un tempo segnato da divisioni e chiusure papa Francesco ha rappresentato un riferimento di dialogo e pace. Sempre in difesa dei diritti, senza giudicare". Il segretario provinciale del Pd Nicola Minarelli dice "addio a un grande pontefice, chiamato in una situazione davvero difficile a guidare la Chiesa. La sua umanità, il suo grido di dolore verso chi soffre, l’attenzione per i più deboli, la sua ossessione per la pace ci ha guidato in questi anni. L’offerta di se stesso nel dolore è stata fino all’ultimo la testimonianza della generosità verso gli altri, verso tutti noi". Anche il presidente di Ferrara Arte Vittorio Sgarbi spende qualche parola sulla morte di papa Francesco. "Andarsene il giorno dopo la Resurrezione vuol dire restare, legare il proprio destino a quello di Cristo, in presenza e in assenza" si legge sulla pagina Facebook del critico.

Parole commosse arrivano anche dal mondo dell’impresa, con Cna e Confartigianato tra i primi ad esprimere il proprio sentimento per la scomparsa del Santo padre. "È un grandissimo dolore la notizia della morte di Papa Francesco – si legge in una nota di Cna –. L’incrollabile volontà di pace, l’attenzione per gli ultimi, il coerente senso di giustizia hanno fatto di lui un punto di riferimento e un faro, non solo per chi ha fede, ma per chiunque speri in un mondo migliore". Confartigianato si unisce al dolore per la scomparsa di un Papa "da sempre vicino alle istanze degli artigiani, dei giovani e del lavoro manuale come atto di creazione ed espressione personale. Pontefice e uomo di pace e di inclusione sociale, le sue parole resteranno per sempre scolpite nel nostro cuore".

Anche i rappresentanti delle altre religioni monoteiste si stringono ai "fratelli" cattolici con messaggi di vicinanza. "Condoglianze al mondo cattolico per la morte di Papa Francesco – scrive Hassan Samid, responsabile del Centro culturale islamico di via Traversagno –. Mi auguro che possa proseguire la visione del mondo volta alla pace e alla solidarietà". Anche il Meis ricorda la figura di Papa Francesco. "Ci uniamo al cordoglio per la morte di Papa Francesco – si legge in una nota del Museo nazionale dell’ebraismo e della Shoah –, del quale terremo a mente la statura e la dignità con cui ha portato avanti il valore del dialogo e del rispetto fra i credi durante tutta la sua lunga missione pastorale. Ricordiamo con affetto e orgoglio il saluto che tramite il suo inviato, il cardinale Kurt Koch, volle inviare al nostro museo durante l’inaugurazione della mostra ‘Sotto lo stesso Cielo’ del 2022".