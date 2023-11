Città-petrolchimico, potenziato e reso più sicuro il servizio idrico

Si è concluso, con l’allacciamento al Petrolchimico della nuova condotta che collega il potabilizzatore di Pontelagoscuro alla città, il primo stralcio dell’intervento di Hera, che contribuisce al potenziamento della rete idrica cittadina. La condotta in ghisa dal diametro di 50 centimetri attivata il mese scorso in via del Plebiscito, che da oggi alimenta anche il polo industriale, è un’infrastruttura strategica e attesa da anni, che garantirà un servizio più performante sia al Petrolchimico sia ai cittadini. Un investimento di 1.200.000 euro. La condotta svolge due funzioni fondamentali: la prima è quella di interconnettere due importanti dorsali idriche, la seconda è garantire una doppia alimentazione al sito del Petrolchimico determinandone una maggiore resilienza. In generale, l’investimento assicurerà una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento dell’acqua a tutta la città. In questo modo, infatti, "è possibile – così una nota – gestire in maniera più performante la distribuzione dell’acqua anche in concomitanza di eventuali rotture perché la nuova adduttrice rende la gestione idrica modulare, fornendo alternative di alimentazione.

"Come purtroppo ci hanno insegnato i recenti e gravi fenomeni di siccità, l’efficiente e corretto utilizzo delle risorse idriche è una sfida urgente e di grande importanza per il futuro di Ferrara – così l’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni – Migliorare le infrastrutture del nostro territorio con interventi positivi come quello che si conclude oggi dà garanzie sia ai cittadini che al nostro comparto produttivo". "La dorsale idrica realizzata tra via del Plebiscito e il Petrolchimico – spiega Alessio Benini, responsabile del Servizio idrico – rappresenta un intervento strategico per il sistema acquedottistico ferrarese, mettendo in comunicazione due tra le più importanti reti che alimentano la città, determinando maggiore garanzia di continuità di servizio per il sistema di alimentazione idrica. Crea inoltre un’importante opportunità per il Petrolchimico che può essere alimentato da entrambe le dorsali idropotabili".