Città piena per i tanti eventi . Da Chagall ai Monumenti aperti. Dalle bici storiche ai vampiri. Una domenica da tutto esaurito

Una domenica di ottobre baciata dal sole e caratterizzata dai tantissimi eventi che hanno riempito il centro storico e mezza città. Partiamo dai Diamanti, letteralmente presi d’assalto per la mostra ’Marc Chagall: testimone del suo tempo’, che solamente nei primi due giorni di apertura aveva fatto registrare oltre duemila visitatori (2.125 per la precisione), con file davanti all’ingresso. File – e numeri – che si sono ripetute anche ieri, fin dalla tarda mattinata, per quasi tutto il giorno. Un dato che testimonia il grande interesse e l’entusiasmo del pubblico, con numerosi gruppi organizzati provenienti da diverse province italiane. Code anche per l’evento ‘Monumenti Aperti’ (con l’inaugurazione sabato pomeriggio a Schifanoia), giunto alla sua nona edizione e che ha regalato ai più curiosi le bellezze dei palazzi più pregiati durante l’intero weekend appena passato.

Spettacolo, ricordi e soprattutto tante foto e video per il VI Rally nazionale dei velocipedi, manifestazione dal fascino storico e dal forte valore turistico-culturale, che ha visto arrivare nel cuore della città appassionati delle due ruote d’epoca provenienti da tutta Italia. L’evento, patrocinato dal Comune, è stato promosso da Asi (Automotoclub storico italiano) e Avi (Associazione velocipedi italiani), con la preziosa collaborazione dell’Officina ferrarese. Piazza Ariostea, poi, è diventata il centro pulsante del raduno, con la Gran parade dei velocipedi antichi, dimostrazioni, prove di guida e momenti di convivialità. Non è finita. Perché tanta curiosità ha destato anche la nona edizione del ’Noctis Domini’, evento in costume che ha attirato centinaia di appassionati del genere gotico e del filone steampunk da tutta Italia. L’evento, in rigoroso dresscode elegante gotico, vittoriano o steampunk, era dedicato principalmente agli amanti dei vampiri. Tanti gli applausi anche per i musicisti. Il tema di quest’anno è stato incentrato sulla figura del vampiro nella storia.

red.cro.