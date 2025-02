‘Città solare’, nuove misure per le rinnovabili

Terre del Reno rafforza il suo impegno per un futuro sostenibile con l’aggiornamento e l’ampliamento del piano d’azione per la promozione della ‘Città solare’. L’amministrazione comunale ha deliberato nuove misure per incentivare la produzione e l’uso di energie rinnovabili, puntando sulla creazione di Comunità energetiche rinnovabili e su un maggiore coinvolgimento di cittadini e imprese nel processo di transizione energetica.

Il progetto si propone di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, contrastare l’aumento dei costi energetici e promuovere l’autoconsumo collettivo di energia pulita. Un passo fondamentale verso la creazione di un modello energetico più equo, sostenibile ed efficiente. "Oggi più che mai è fondamentale investire in un futuro sostenibile e rendere Terre del Reno un modello di innovazione energetica. Il nostro obiettivo è creare una rete di collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni per promuovere un’economia basata sulle energie rinnovabili e sull’efficienza energetica" ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive e ambiente Gianfranco Guizzardi.

Nei prossimi mesi, l’amministrazione avvierà nuove iniziative di sensibilizzazione e formazione, coinvolgendo scuole, associazioni e aziende locali per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della questione energetica e ambientale. Il Comune sta lavorando anche alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile, tra cui colonnine di ricarica per veicoli elettrici a prezzo agevolato e incentivi per la conversione energetica degli edifici pubblici e privati. "L’energia rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo delle nostre comunità. Con il progetto Città solare, vogliamo costruire un modello di crescita sostenibile che porti benefici" ha aggiunto il sindaco Roberto Lodi.