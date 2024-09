’Città sospesa’ tra storia ed arte. Storie tra Po e terraferma su Rai 5

Ferrara è la "Città dalle cento meraviglie", come recita il titolo del romanzo autobiografico del pittore ferrarese Filippo De Pisis, vissuto nella prima metà del ‘900 e intimo amico dei fratelli Giorgio e Andrea De Chirico, che vissero a Ferrara durante gli anni della Grande Guerra. Una storia intensa e curiosa, quella dei due fratelli a Ferrara, raccontata sotto un profilo psicologico dallo psichiatra Adello Vanni, appassionato cultore della pittura metafisica e dei suoi simbolismi. È uno dei tanti aspetti della città protagonista del documentario di Monica Ghezzi "Ferrara, la città sospesa", in onda stanotte alle 22.10 su Rai 5. Ferrara è una città tanto bella quanto misteriosa e lunare, spesso avvolta da una coltre di nebbia che la rende quasi indefinibile. Si dice che sia dominata da una certa bizzarria che investe gli abitanti della cittadina estense e che intuirono gli stessi pittori metafisici. Quella bizzarria, forse, che ha plasmato la fantasia degli artisti che vi hanno vissuto, da Ludovico Ariosto a Torquato Tasso che a Ferrara perse il senno e venne rinchiuso in una cella dell’ex ospedale di Sant’Anna. Lo storico Matteo Provasi parla dell’importanza della città durante il Rinascimento, quando sotto il dominio degli Estensi fu capitale del Ducato di Ferrara e rappresentò un importante centro politico, artistico e culturale. Tra le meraviglie di Ferrara, prima città moderna d’Europa, vi è la cosiddetta Addizione Erculea, raccontata da un giovane progettista, Sergio Fortini, nella darsena di San Paolo. A due passi dal meraviglioso Castello Estense, il monumento più rappresentativo di Ferrara, l’architetto descrive la città come un’isola che galleggia sospesa tra la terraferma e l’acqua del grande fiume Po, che, con il suo delta e i suoi rami, ne ha determinato la storia e il fascino senza tempo. Un mondo che, nonostante i problemi ambientali, continua a regalare storie ed emozioni. Nell’antica banchina portuale di Pontelagoscuro è ormeggiata la Nena, una vecchia imbarcazione veneziana. Georg Sobbe e Antonella Antonellini, capitano e marinaio della Nena, la definiscono una ‘ludo-barcà. Da anni, infatti, sono impegnati nell’organizzazione di percorsi fluviali dedicati a cittadini e scolaresche, nel tentativo di recuperare e vivacizzare il secolare rapporto tra la città e il suo fiume. Anche Giorgio Bassani, scrittore e poeta che ha reso Ferrara celebre nel mondo.