Città, spiagge e canali a ritmo jazz. Il gruppo dei Dieci punta sull’estate

La carovana musicale del Gruppo dei 10 scorta i ferraresi nelle tradizionali trasferte estive da Ferrara ai Lidi, passando per i magici canali di Comacchio e puntando dritti a un tramonto in spiaggia, da gustarsi sempre a incalzante ritmo di jazz. Questo sarà possibile durante i sei appuntamenti che animeranno il cartellone di Tutte le Direzioni in Summertime 2025, dal 6 luglio al 12 settembre.

La rassegna, che è stata presentata ieri, vede importanti nomi della sponda italiana del genere afroamericano, affiancati a serate dall’impronta letteraria o dallo spirito cantautorale. "Siamo lieti di presentare la rassegna estiva del Gruppo dei 10, con rinnovato entusiasmo e una stagione ricca di ritorni e novità – afferma Massimo Cavalleretti, presidente del Gruppo dei 10 –. Ci trasferiamo al mare per l’estate, con serate a Comacchio, al Bar Ragno, e al Lido di Spina, tra il bagno Marrakech e la nuova location, il bagno Florida". "Sei appuntamenti estivi – aggiunge Alessandro Mistri, direttore artistico dell’associazione –. Rimane lo spirito del Gruppo dei 10, che non è incanalato in cose ordinarie. Ci piace scherzare e mettere insieme situazioni, giocando con la musica e la letteratura. In funzione di questo binomio sono studiati i primi due appuntamenti".

La rassegna infatti si apre al Bar Ragno di Comacchio, domenica 6 luglio, con il ritorno del Trio Malinconico, per la performance intitolata ‘L’avvocato d’insuccesso letto da Diego De Silva’. L’avvocato d’insuccesso è il titolo di una nota serie televisiva nata dai romanzi dello stesso De Silva, tutti editi da Einaudi, che hanno come protagonista l’avvocato di Vincenzo Malinconico. Per questo motivo, al Bar Ragno, l’autore coprirà il ruolo di voce narrante. Condivideranno il palcoscenico con lui Aldo Vigorito (contrabbasso) e Stefano Giuliano (alto sax).

Per il secondo appuntamento (siamo a giovedì 10 luglio) si ritorna alla base, al locale lo Spirito di Vigarano Mainarda, per una serata dal titolo eloquente e ironico: ‘La notte degli Oscar’, in onore di tre Oscar. Oscar Massei, Oscar Wilde e Oscar Peterson. Cinque lettori – Cristiano Bendin, Andrea Maggi, Andrea Veronese e Paolo Zamboni – leggeranno una serie di passi tratti dal libro Detti e Aforismi (casa editrice Rizzoli, 2007), che raccoglie una serie di celebri passi di Oscar Wilde, tradotti dall’attore e traduttore ferrarese, Alberto Rossatti. Quindi, l’omaggio al grande pianista jazz, Oscar Peterson, con il The Trio, composto da Dado Moroni (pianoforte), Riccardo Fioravanti (contrabbasso) e Stefano Bagnoli (batteria).

Di seguito gli altri quattro appuntamenti della stagione di Tutte le Direzioni in Summertime. Il 17 luglio, al Marrakech Beach, sarà la volta della Cantafiorista, Rosalba Piccinni, con Marco Brioschi (tromba), Fabrizio Bernasconi (pianoforte), Nick Mazzucconi (contrabbasso) ed Ellade Bandini (alla batteria). Si passa alla data di venerdì primo agosto, al bagno Florida Beach 43 del Lido di Spina, si terrà l’evento intitolato ‘Anima Lucio’, dedicato al grande Lucio Battisti, con i musicisti che l’hanno affiancato per tutta la carriera. Penultimo appuntamento, giovedì 7 agosto, al Marrakech Beach 55, dove verrà presentato il nuovo disco di Franco Fasano. Si chiude la stagione al Bar Ragno di Comacchio, il 12 settembre, con una vera serata di latin jazz, dedicata al ricordo di Ray Mantilla.