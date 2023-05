Cittadella dello Sport, c’è un bando per la gestione

È stato pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Comacchio un nuovo bando per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi di nuova realizzazione, presenti all’interno della cittadella dello sport in viale Margherita. Si tratta dell’impianto sportivo coperto per beach tennis e palestre fitness, e impianto sportivo polivalente. Come si legge dal disciplinare di gara pubblicato all’Albo pretorio, la durata della concessione è stabilità in 6 anni (rinnovabili per altri tre anni), con decorrenza dalla data di consegna degli impianti che avverrà con apposito verbale. Possono partecipare alla gara, in forma singola o associata, società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o Discipline riconosciute dal Coni, Enti di promozione sportiva, Discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni in possesso dei requisiti richiesti. I documenti di progetto, il bando, il disciplinare di gara completo ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Comune di Comacchio nella sezione Amministrazione TrasparenteBandi di gara e sulla piattaforma Sater. Le offerte dovranno pervenire entro le 17 del 26 giugno.