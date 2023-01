Cittadella dello sport e lavori Ci saranno due campi da paddle

Compie un nuovo passo la Cittadella dello Sport. Lo fa con la partenza del percorso per la realizzazione di due campi da paddle. Ieri è stata avviata la procedura per la selezione dell’impresa che realizzerà i lavori, per un importo a base d’appalto di 87.400 euro. Si tratta, nello specifico, del lotto funzionale 4, dei sette complessivi. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata il 27 gennaio. "Procede passo dopo passo il percorso verso il completamento della Cittadella dello sport – dice l’assessore Andrea Maggi, che ieri ha effettuato un nuovo sopralluogo nell’area – e il nuovo cantiere è attivo e visibile nell’area. La scelta di procedere per lotti consentirà di superare le difficoltà riscontrate in passato e sta già dando ottimi frutti. L’obiettivo è completare il nuovo impianto per il 2023". I lavori della Cittadella dello sport sono ripartiti a novembre 2022, a seguito della risoluzione del contratto - per "gravi inadempimenti" - con l’impresa Costruttori Qualificati e l’adozione di misure alternative che ha fatto convergere sulla scelta di riaffidare i lavori suddividendo il progetto in lotti funzionali.