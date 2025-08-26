Cittadella dello sport. Gestione e promozione, pubblicato il bando

Dopo tanti tira e molla, la Cittadella dello Sport si prepara a voltare pagina. Il Comune ha infatti pubblicato il bando per l’affidamento della gestione della struttura: passaggio cruciale per rilanciare un impianto che negli ultimi anni ha conosciuto più ombre che luci. La procedura, che resterà aperta nei prossimi mesi, punta a individuare un soggetto in grado non solo di garantire la piena funzionalità degli spazi, ma anche di investire in un programma di manutenzioni straordinarie e riqualificazioni che il quartiere e gli sportivi attendono da tempo. Stando a quanto contenuto nel bando, l’ente affidatario dovrà farsi carico della gestione integrata degli impianti, dalla manutenzione ordinaria alla sicurezza, ma anche della promozione di attività sportive in grado di coinvolgere le società e le famiglie.

Un approccio che richiama una visione più ampia, in cui la Cittadella non sia soltanto un contenitore di eventi, ma un vero polo di aggregazione sociale. Accanto alla gestione, il bando mette sul piatto un pacchetto di lavori per un valore complessivo di 422 mila euro. Si tratta di interventi che comprendono opere edili esterne, il completamento del sistema di climatizzazione, la realizzazione di un terzo campo da padel coperto e la copertura degli altri due esistenti, oltre alla fornitura di nuovi arredi e attrezzature per il bar-ristoro interno. Investimenti mirati a dare una veste moderna e funzionale a un impianto che, nelle intenzioni dell’amministrazione, deve diventare un punto di riferimento non solo per lo sport ma anche per il tempo libero. Un ulteriore intervento rispetto a quelli del maxi cantiere già avviato e al centro di diverse controversie. Il valore dell’operazione si misura in due direzioni: da un lato l’impegno dell’amministrazione, che mette a disposizione l’infrastruttura dopo un piano di investimenti, dall’altro la responsabilità dell’aggiudicatario, chiamato a garantire sostenibilità e qualità gestionale in un periodo di affidamento pluriennale. Una partita che, nelle intenzioni di Palazzo Municipale, deve tradursi in un salto di qualità concreto per il quartiere e la città. L’obiettivo, stando anche a quello che spiega l’assessore allo Sport, Francesco Carità, è rendere la Cittadella uno spazio "competitivo, capace di ospitare manifestazioni di rilievo ma anche di aprirsi al tessuto sportivo cittadino con tariffe e servizi accessibili". Un equilibrio non scontato, che sarà messo alla prova dalla capacità gestionale di chi vincerà la gara. "La Cittadella dello Sport è un motivo di orgoglio per tutti noi - così Carità -: stiamo arrivando al coronamento di un lungo percorso che ci ha portati ad avere in mano un gioiello sportivo in città, arricchito da una nuova struttura di servizi per la quale ci si potrà candidare alla gestione fino al 22 settembre, partecipando al bando del Comune. Dopo un duro lavoro e mesi di grande impegno sia istituzionale sia sul campo, stiamo arrivando al traguardo che ci eravamo prefissati".

"Siamo felici - prosegue - di restituire alla città degli impianti storici in una zona che è da sempre protagonista dello sport ferrarese, che merita di rivivere lo sport a 360 gradi in questo quartiere. Da tempo la nostra Amministrazione ha messo al centro della propria agenda lo sport, il nostro lavoro è sempre teso a migliorare e a rendere sempre più accessibili le nostre strutture per i praticanti cittadini". "I progetti a cui stiamo lavorando sono svariati – conclude Carità – e coinvolgono parecchie realtà impiantistiche sportive in città: stiamo lavorando per portarli avanti tutti".