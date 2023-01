Cittadella dello Sport, tre lotti già assegnati

Sono tre - su sette totali - i lotti già affidati a imprese emiliane, nell’ambito dei lavori per la Cittadella dello sport, mentre due gare (per la realizzazione delle coperture di campi da tennis e calcetto) sono in corso e coinvolgeranno, su invito del Comune, imprese emiliane, lombarde e venete. Sono in corso, inoltre, le operazioni preventive in vista dell’approvazione e del successivo affidamento delle ultime due tranche di interventi, relative al centro servizi e alla sistemazione delle opere esterne.

Questo, in sintesi, il punto sui lavori del nuovo impianto che negli obiettivi vedrà il completamento entro il 2023.

"In linea con quanto abbiamo da sempre annunciato – e con le iniziative specifiche che abbiamo adottato – la Cittadella dello sport sta compiendo veloci passi in avanti, con grande partecipazione e coinvolgimento delle ditte del territorio e di territori limitrofi. Nelle more della legislazione vigente, e della dovuta tutela dei meccanismi di libera concorrenza, questo è un risultato importante, che premia innanzitutto la qualità e il saper fare di Ferrara ed emiliano", dice l’assessore Andrea Maggi. Nel dettaglio sono due le imprese ferraresi già in campo, la Albieri srl per gli spogliatoi del pattinodromo e la Tea Sas per l’illuminazione del velodromo. A realizzare gli spogliatoi del campo scuola sarà un’altra emiliana, la Contatto Srl di Bologna. È inoltre partita questa settimana la gara per individuare la ditta che realizzerà le coperture dei campi da tennis e calcetto per un importo di 170.500 euro: dalla data di consegna lavori l’impresa avrà 90 giorni a disposizione per completare i lavori. C’è tempo fino al 3 febbraio per la presentazione delle offerte - su piattaforma telematica https:appalti.comune.fe.itPortaleAppalti.

L’apertura delle buste è prevista il 6 febbraio. Attualmente è in essere anche la procedura per l’individuazione dell’impresa che si occuperà dei due nuovi campi da paddle (l’apertura delle offerte è prevista il 30 gennaio). In questi ultimi due casi, data la specificità dell’appalto, saranno invitate alcune ditte emiliane, lombarde e venete. E intanto già si sta lavorando agli aspetti amministrativi preliminari legati agli ultimi due lotti funzionali da approvare e affidare e relativi al centro servizi e alla sistemazione delle opere esterne. Il percorso di attuazione del progetto della Cittadella dello sport è ripartito a novembre 2022, data in cui si è deciso di procedere per lotti funzionali, dopo la risoluzione del contratto - per “gravi inadempimenti” - con l’impresa Costruttori Qualificati Srl di Gravina di Puglia (Ba) e un successivo tentativo di coinvolgimento di altre imprese nella precedente graduatoria dell’appalto.