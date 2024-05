Cittadella, il d-day. Sabato sera al lavoro per fare il trasloco. Parte il maxi cantiere

Si sono rimboccate le maniche fino alla tarda serata di sabato per portare via scrivanie, computer e schedari. All’opera per il trasloco, che segna il vero e proprio inizio dei grandi lavori nella Casa di Comunità di Cittadella San Rocco, il personale sanitario capitanato da Michela Trapella, responsabile infermieristica della Casa di Comunità di Cittadella San Rocco. Hanno staccato dal lavoro e si sono messi all’opera nella serata di sabato per ridurre al minimo i disagi per gli utenti, perché tutto fosse pronto già la mattina, con l’apertura degli ambulatori. Missione compiuta affidata allo scatto di una foto ricordo. Quelli spazi dove hanno lavorato per mesi e anni sono stati liberati per fare largo al maxi cantiere. Al loro posto tecnici e operai che cambieranno il volto della struttura strategica per la nostra sanità.

Oggi, dopo una fase che si può definire preliminare, si comincia. Un’opera colossale, come del resto lo è lo stesso investimento. I cantieri in corso rientrano negli interventi che sono stati finanziati con fondi stanziati dal Pnrr, finanziamenti che puntano alla riqualificazione complessiva della Casa della Comunità Cittadella San Rocco, interessata già da mesi da lavori di recupero che nella giornata di oggi entrano nel vivo. L’investimento totale sulla struttura di Corso Giovecca ammonta a 30 milioni (finanziati sia con fondi del Pnrr sia con risorse extra Pnrr). La conclusione dello step che ha preso il via oggi è prevista per marzo del 2026.

Rivoluzione che cambiera il volto della cittadella San Rocco. "Confidiamo – così interviene l’Usl – nella comprensione della popolazione in questo momento di trasformazione, che consegnerà alla città la nuova Casa della Comunità". Trasformazione che prevede un nuovo assetto di uffici, ambulatori e servizi. L’attività di specialistica ambulatoriale si sposta quasi completamente al settore 17, a fianco del Cau (settore 19); l’ambulatorio ortottico e gli ambulatori dietologici al settore 14 (primo piano), l’ambulatorio ginecologico al Centro Salute Donna di via Boschetto 29. L’ambulatorio infermieristico dal settore 1 al settore 19, mentre le curve da carico in gravidanza dal 17 al 6. L’ambulatorio podologico del mercoledì sarà al settore 19, nelle altre giornate al 6. Gli ambulatori di genetica medica al settore 15/A. Rimangono al settore 17 i professionisti della cardiologia impegnati nella gestione dei pazienti in Nao. In questi primi giorni per il pagamento del ticket occorrerà recarsi nei settori 0 o 9 (radiologia). L’Ausl ha avvisato con una pioggia di sms gli utenti che hanno già prenotato per informarli della nuova disposizione degli ambulatori.