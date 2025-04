Cittadinanza, l’impegno di +Europa

In occasione della presentazione del simbolo della campagna referendaria ‘SìAmoItalia’, avvenuta a Roma, +Europa ribadisce il proprio sostegno al referendum che si terrà l’8 e 9 giugno per ridurre da 10 a 5 gli anni la residenza legale necessari per richiedere la cittadinanza italiana: "Nel simbolo della campagna c’è un grande ‘Sì’ dentro al tricolore, simbolo di una italianità non acquisita per la fortuna di essere nati qui, ma voluta, conquistata, e troppo a lungo negata a chi da tanti anni già lavora e crea ricchezza nel nostro Paese. È ora di dare a queste persone lo status di italiani, che hanno meritato con il loro impegno. Anche a Ferrara abbiamo avuto modo di conoscere tante persone che partecipano attivamente alla vita sociale, culturale ed economica del nostro territorio; riconoscere loro la cittadinanza significa valorizzare il loro contributo".