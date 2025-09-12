Cittadini del Mondo: "Dateci una ‘casa’ sicura"

"A Cittadini del Mondo stanno terminando le attività estive con laboratori di fotografia, di arte e di lingua e il 15 settembre inizieranno tutti i giorni le lezioni di italiano. Al nostro orizzonte, però, c’è la scure del 31 ottobre, data prevista per il nostro sgombero". La sabbia nella clessidra scorre e i giorni nei locali di via Kennedy sembrano contati per l’associazione la cui sede è stata negli scorsi mesi al centro di un lungo braccio di ferro con l’amministrazione. E, a un mese e mezzo dall’ora X, Cittadini del Mondo fa il punto della situazione attraverso una lunga lettera.

"Al primo ed unico incontro con una numerosa rappresentanza di Cittadini del Mondo, l’assessore Cristina Coletti si era dichiarata disponibile a valutare con noi varie possibilità per giungere ad una soluzione condivisa mostrandosi d’accordo a proposito dell’inadeguatezza del locale a Chiesuol del Fosso – si legge nella missiva –. Ora nonostante le nostre ripetute richieste di un nuovo incontro, Pec del 28 aprile, del 13 maggio, del 8 agosto ed infine del 8 settembre, non abbiamo ancora ricevuto nessuna altra convocazione. Addirittura all’ultima richiesta di incontro è giunta l’immediata risposta dell’Ufficio tecnico che ci intima di lasciare la nostra sede e minaccia lo ‘sgombero dei locali’".

Da qui, l’appello. "Abbiamo bisogno di una ‘casa’ – prosegue Cittadini del Mondo –, le nostre attività e servizi gratuiti non possono continuare senza un luogo stabile, centrale, sicuro. Finora l’unica possibilità che ci è stata offerta è un locale nella sede dell’ex Coldiretti a Chiesuol del Fosso, via Bologna 637. Non è una soluzione: è un allontanamento forzato soprattutto per chi già vive situazioni di vulnerabilità". Questo posto, proseguono, "non è compatibile con le nostre attività: è troppo distante dal centro, scarsamente collegato, con un’unica linea di autobus che termina alle 20, priva di pista ciclabile continua e attraversata da tratti stradali pericolosi. Una proposta così periferica e mal servita sembra indicare una volontà politica di indebolire la nostra presenza".

E ancora: "Avevamo chiesto che il tempo della proroga fosse usato per individuare, insieme all’amministrazione, una nuova sede centrale, accessibile e sicura. La sede di via Kennedy è parte integrante del nostro lavoro. Cancellarla senza proporre alternative concrete e accessibili significa non solo smantellare un presidio di inclusione ma anche togliere una fetta viva della nostra città".