"Cittadini sentinelle contro i furti Così si amplifica il senso civico"

Come in altri 52 Comuni della nostra regione sia attivato il controllo di vicinato, una soluzione per mettere un freno agli episodi di microcriminalità in aumento nel Portuense, sostiene il leader della Lega, Massimo Contarini (in foto), ma c’è dell’altro. "E’ mio desiderio vedere coinvolti in questo progetto anche molti cittadini stranieri. Loro potrebbero diventare davvero la ’chiave’ per gestire al meglio le difficoltà oggettive di comunicazione che si riscontrano ogniqualvolta si abbia a che fare con lingue e culture diverse. Questo progetto è solo un tassello tra tutti i tasselli che si possono e si devono mettere per preservare la proverbiale ’spensieratezza paesana’ e va sicuramente cercata la sua implementazione nell’educazione civica, nelle scuole. Si fa ’sistema paese’ solo sentendosi parte attiva del paese e mettendo in moto abitudini sane". Il consigliere comunale di Uniti per Portomaggiore sostiene inoltre che "il controllo del vicinato ha un carattere sociale, spinge ad amplificare il proprio senso civico diffondendolo tra i cittadini. Il mio sogno sarebbe quello di vedere sempre più giovanissimi essere responsabili e spronati a sentirsi parte attiva della cittadina".

Franco Vanini