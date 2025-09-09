Civica Fabbri: "Siamo con Coletti". Ferraresi: "A me niente solidarietà"

FERRARA "Sincera solidarietà e vicinanza in questo momento difficile". È quella che arriva dal gruppo consiliare della civica del sindaco Alan Fabbri all’assessore Cristina Coletti dopo il gesto intimidatorio di cui è stata vittima nella sua abitazione, da parte di un gruppo Pro Pal. "Questo gesto vigliacco, volto a incutere paura e a minare la sua persona – si legge nella lettera – è un attacco inaccettabile non solo nei suoi confronti, ma anche ai valori che la contraddistinguono nel suo impegno quotidiano per il bene di Ferrara e dei suoi cittadini". "Siamo fermamente convinti – proseguono dalla civica – che atti come questo debbano essere condannati e che la giustizia debba fare il suo corso per individuare i responsabili e punirli. Auspichiamo con forza che la sua determinazione non venga meno, ma anzi rafforzata da questa grave provocazione. Confermiamo la nostra più profonda stima e il nostro incoraggiamento a proseguire il suo prezioso lavoro con lo stesso impegno e la stessa passione che da sempre dimostra".

Di tutt’altro tenore è invece la lettera che arriva dall’ex consigliera comunale, Anna Ferraresi. "Con tutto il rispetto per Coletti – si legge – occorre distinguere tra ciò che è reale intimidazione e ciò che può essere percepito diversamente secondo la sensibilità individuale. Quel volantino, pur non privo di impatto, rappresenta un grido di dolore politico e umano, legato a una delle tragedie più drammatiche del nostro tempo: la situazione del popolo palestinese. Più che un attacco personale, può essere visto come un richiamo più ampio alla coscienza collettiva". Fra l’altro, l’ex esponente della minoranza, ricorda che quando esercitava il suo ruolo, fu oggetto di "dossieraggio politico imputato a Nicola Lodi, accessi abusivi ai miei dati Inps da parte di Marco Vincenzi, colpi di pistola a salve davanti alla mia abitazione, pedinamenti e controlli sui miei spostamenti".

"Nessuna condanna pubblica – scandisce – nessuna solidarietà, nessuna difesa della mia privacy e della mia sicurezza. I massimi rappresentanti della Lega locale, oggi indignati, hanno alle spalle vicende giudiziarie gravi. In politica — così come nella vita — il metro della coerenza deve essere costante. Il rispetto della persona, la difesa della legalità e la tutela della vita privata devono essere valori applicati sempre, indipendentemente da chi sia coinvolto. Solo così una comunità democratica può dirsi realmente tale". Insomma, ciò che contesta Ferraresi è che ci siano state reazioni molto differenti a seconda della persona coinvolta.