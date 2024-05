Civiltà sepolte nel fango. Le tracce di una villa romana nel cantiere del post alluvione: "Così avvenne anche nel 1922"

E’ sempre un po’ a cavallo tra giallo e mistero la scoperta di una civiltà sepolta. Indagini, studi, uomini che mettono sul piatto una vita. E poi, quasi per caso, affiorano bronzi e terrecotte. E’ successo per l’antica Spina. Solo nel 1922, in modo del tutto inaspettato durante le opere di bonifica delle valli di Comacchio, vennero alla luce tracce del passato, cominciava una vicenda straordinaria. Solo per caso in questi mesi emergono nuovi segni, prima qualche coccio, ora alcune colonnine che sembrano portare ad una antica città di fondazione romana. E certo sarà un caso, ma a trovarsi davanti quei tesori sono ancora i tecnici del consorzio di bonifica Ferrara.

Succede a Valle Pega. In un’area a ridosso della necropoli dove il consorzio sta portando avanti un’opera – sul terreno i milioni dei Pnrr – per dare acqua agli agricoltori di un’ampia fetta di provincia. Spiega quello che è successo Mauro Monti, direttore del consorzio di Bonifica pianura Ferrara. Scherza un po’: "Alla fine ci troviamo a scavare per loro, senza i nostri lavori, i nostri tecnici, sinceramente non so come farebbero a bucare il terreno, ad andare a fondo fino a scoprire questi splendidi mondi del passato, del nostro passato". Tesori che dal Delta del Po incantano il mondo. "L’area che oggi chiamiamo Valle Pega – spiega Monti, senza nascondere l’orgoglio per il ritrovamento – è un luogo cruciale per la storia dell’antico Delta del Po. Sede della grande necropoli etrusca di Spina, di numerose ville romane e di una delle prime pievi del territorio ferrarese, Santa Maria in Padovetere. Si tratta di un bacino ricchissimo di testimonianze storico-archeologiche che viene protetto grazie ad una forte e costante collaborazione tra il Consorzio di Bonifica e la Soprintendenza Archeologica". Si procede fianco a fianco, i tecnici lavorano per scavare e mettere condotte, gli esperti della Soprintendenza archeologica con gli occhi aperti, per vedere cosa affiora tra le zolle smosse del terreno, dalle buche che sondano la storia. "Quando si fanno lavori in un’area definita di interesse archeologico dobbiamo fare riferimento ad un’impresa ad hoc – precisa –, appena viene alla luce qualcosa che merita un’attenta osservazione dobbiamo fermarci". Le ruspe spengono i motori in attesa che gli archeologi facciano il loro mestiere. Il cantiere di Valle Pega prosegue ormai da mesi, più volte si è sentito urlare "stop". Sono venuti alla luce cocci, frammenti. Sono stati rimossi, studiati. Poi di nuovo al lavoro e di nuovo quell’alt. Sembra che da uno degli scavi siano venute alla luce colonnine, potrebbero essere i resti di un’antica villa romana. "Tutte le opere di scavo avvengono sempre nel rispetto del patrimonio archeologico sepolto", precisa Monti. I lavori alle condotte irrigue vanno avanti, sono seguiti da vicino dall’archeologa Flavia Amato, sotto la direzione scientifica della funzionaria della Soprintendenza Carolina Ascari Raccagni. "Questi ritrovamenti arricchiranno la conoscenza del nostro passato", dice Monti. Il pensiero ai pionieri della bonifica. E’ il 1922, gli operai si fermano, magari il mento appoggiato sul manico del badile ad osservare migliaia di tombe, una città sepolta dal fango. "Adesso abbiamo macchine ad alta tecnologia, i nostri tecnici hanno una laurea in tasca. Ma l’emozione, quando affiora un mondo lontano è sempre grande", dice, un omaggio alla bonifica.