Clandestino arrestato in un bar cinese

Un clandestino arrestato e due denunciati scoperti in un bar cinese di Cento, e un’azienda agricola multata per irregolarità nella conservazione dei fitofarmaci. Sono alcune delle operazioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Cento, con la collaborazione dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro e della Stazione Carabinieri Forestali di Bondeno. I militari hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati predatori, ambientali e la verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel corso di controlli agli esercizi pubblici tra gli avventori di un bar del centese, i carabinieri hanno accertato la presenza di tre cittadini stranieri, i quali, da accertamenti sulle loro generalità, sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Approfondite le verifiche, uno di loro era anche gravato da un ordine di carcerazione, in quanto condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, commessi a Bologna. L’uomo, trentaduenne, è stato arrestato, mentre gli altri due irregolari deferiti in stato di libertà perché inottemperanti all’ordine del Qquestore di lasciare il territorio nazionale. I carabinieri forestali della stazione di Bondeno hanno invece elevato una contravvenzione amministrativa in una azienda agricola, in quanto hanno accertato una non appropriata conservazione di fitofarmaci.