Clara, 300 campane per il vetro

Saranno cofinanziate attraverso i fondi del bando nazionale Anci-Coreve, le trecento nuove campane per la raccolta degli imballaggi in vetro da distribuire sul territorio dei 19 Comuni serviti da Clara e la campagna di comunicazione sul tema. È stata la stessa società a presentare un progetto, che nasce dalla verificata necessità di rinnovare, almeno parzialmente, il parco contenitori. Le trecento campane andranno a sostituire, in tutto il territorio servito, quelle più deteriorate: tratta di circa un quinto dei contenitori attualmente presenti nei 19 Comuni serviti. Il contributo del bando Anci-Coreve, del valore di 100mila euro (il massimo importo finanziabile per singolo progetto), coprirà più del 50% dei costi sostenuti. Clara ha inoltre ottenuto un significativo contributo per il correlato progetto di comunicazione, mirato al miglioramento qualitativo della raccolta di questo materiale che è potenzialmente riciclabile all’infinito. Le nuove campane saranno posizionate all’inizio dell’estate.