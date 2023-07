Clara, attivo il nuovo sito web

È on line il nuovo sito internet di Clara, rinnovato nella struttura e nella grafica. Raggiungibile come sempre all’indirizzo www.clarambiente.it, ma completamente rinnovato nella struttura e nella veste grafica, il nuovo sito consente di accedere intuitivamente, già dalla home page, al Portale per la prenotazione di servizi e le richieste di informazioni, ai canali per le pratiche relative alla posizione Tari e per l’attivazione della fattura digitale: in pratica uno sportello virtuale che permette di utilizzare i servizi a disposizione e di svolgere le necessarie pratiche senza bisogno di spostarsi da casa o di usare il telefono, a qualsiasi ora, 7 giorni su 7.

Anche la veste del nuovo sito, in linea con l’identità visiva aziendale, evoca la mission e il legame di Clara con il territorio, grazie ad un banner sul quale scorrono illustrazioni dei monumenti più rappresentativi dei Comuni serviti.