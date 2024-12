Clara, Consiglio:. Annibale Cavallari confermato presidente

In sede a Cento l’assemblea dei soci di Clara ha nominato quasi all’unanimità, con due astenuti, il nuovo consiglio di amministrazione, che sarà operativo dal 1 gennaio prossimo, per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio 2027. Il CdA sarà composto da Annibale Cavallari, confermato nel ruolo di presidente in continuità con gli ultimi mandati, da Irene Rizzardi e da Riccardo Maccaferri in qualità di Consiglieri.

Rizzardi è una commercialista con esperienza ultradecennale, con studio a Comacchio mentre Maccaferri, avvocato, ha svolto il ruolo di difensore civico nell’alto ferrarese, e vanta esperienze nell’ambito di società a partecipazione pubblica. Cavallari, dirigente amministrativo di CADF spa, in carica nell’organo amministrativo di Clara dal novembre 2017, ha portato la società a conseguire nel 2023 l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte di Atersir per i prossimi quindici anni.

L’assemblea odierna ha visto un confronto aperto tra i soci, che hanno condiviso l’impegno ad una gestione collegiale e responsabile della strategia aziendale, tramite l’individuazione di obiettivi chiari e realistici per il futuro. "Presto coinvolgerò i nuovi Consiglieri per aggiornarli e renderli pienamente operativi in breve Tempo – dice Cavallari - la sfida che l’azienda sarà chiamata ad affrontare nel breve periodo sarà la rivisitazione del piano industriale, con l’eventuale aggiornamento degli obiettivi principali, al fine di raggiungere e consolidare la soddisfazione dei bisogni della nostra utenza".