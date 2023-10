Clara, da domani la distribuzione dei contenitori rigidi al posto dei sacchi

Lunedì 2 ottobre nel territorio comunale di Masi Torello partirà la distribuzione a domicilio, da parte di Clara, dei contenitori rigidi da utilizzare per la raccolta dei rifiuti al posto degli attuali sacchi. L’operazione ha l’obiettivo di migliorare l’igiene, il decoro urbano e la qualità del servizio per i cittadini, aumentando anche gli standard di sicurezza per gli operatori. Il possesso dei nuovi contenitori non determinerà modifiche nel sistema di calcolo della Tariffa. Per quanto riguarda le utenze domestiche, è prevista la consegna di mastelli e bidoni carrellati per il rifiuto non riciclabile, per la carta e il verde, e l’applicazione del microchip ai contenitori per l’umido.