Clara, ecco l’ufficio per i clienti

Con la cerimonia del taglio del nastro, ieri mattina è stato inaugurato il nuovo Ufficio Utenza Clara di Copparo, al civico 16 di via Dante Alighieri, nello stabile conosciuto come ‘ex Dispensario’. Lo spazio dedicato alla gestione della tariffa rifiuti, fino a pochi giorni fa ospitato al piano terra di Palazzo Marconi, "è stato dunque spostato in una sede più consona – fanno sapere dalla società Clara spa -, completamente ristrutturata con criteri di miglioramento energetico". A fare gli onori di casa il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, insieme all’Amministratore Unico di Clara Annibale Cavallari, e al direttore generale della società Alfredo Amman. Acquistato da Clara nel 2017, l’immobile, precedentemente di proprietà dell’Azienda Usl di Ferrara, ha una superficie interna di quasi 200 metri quadrati, di cui 160 adibiti ad uso uffici, il resto ad uso locali tecnici. Dispone inoltre di uno scoperto di 1.900 metri quadrati. Nei nuovi locali hanno trovato collocazione sia gli sportelli dedicati al pubblico sia le postazioni di back office. "Siamo molto soddisfatti di questa nuova sede, accogliente per il pubblico e confortevole per il nostro personale - ha commentato l’Amministratore Unico di Clara, Annibale Cavallari -. Ringraziamo anche le imprese che negli ultimi mesi si sono coordinate consentendo una prosecuzione efficiente dei lavori e il rispetto dei tempi del cantiere". Il primo cittadino di Copparo Fabrizio Pagnoni ha rivolto un ringraziamento a Clara per aver provveduto alla riqualificazione dell’immobile, "da tempo dismesso, a vantaggio anche del decoro della zona. Una sede sicuramente bella e funzionale. La vicinanza agli uffici comunali consentirà tra l’altro una gestione ancora più funzionale dei rapporti con l’utenza". Il primo cittadino ha inoltre espresso il proprio augurio di buon lavoro al personale impegnato all’interno dell’Ufficio Utenza che sarà operativo già dalla giornata odierna, e come di consueto sarà accessibile solo su appuntamento – prenotabile tramite il sito internet clarambiente.it o chiamando il numero verde 800-881133, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Per il ritiro, la restituzione o la sostituzione di contenitori e attrezzature, l’accesso all’Ufficio Utenza è invece libero nei pomeriggi di martedì e giovedì.

Valerio Franzoni