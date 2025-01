"Clara, errori fisiologici. Ma siamo aperti al dialogo"

Non si è fatta attendere la replica di Clara, in merito alla manifestazione di protesta organizzata sabato a Cento da Elisabetta Giberti, che ha riunito dei cittadini critici sull’andamento del servizio di raccolta rifiuti.

"Interveniamo – spiega Clara in un comunicato firmato dal presidente del Cda Annibale Cavallari – per riaffermare alcuni elementi indispensabili per una più corretta lettura dei fatti e per prevenire la diffusione di notizie false e fuorvianti. Non respingiamo mai le critiche e anzi cerchiamo di farne tesoro per migliorare la qualità della nostra gestione. Siamo consapevoli che i costi aziendali, legati alla raccolta porta a porta che da circa 15 anni caratterizza il servizio nel bacino in cui operiamo, sono elevati, e stiamo lavorando da anni per contenerli, nonostante la difficile congiuntura economica e i continui rincari di energia e materie prime, che sono sotto gli occhi di tutti. Sappiamo anche che a volte sbagliamo: il porta a porta è un servizio che restituisce una qualità migliore di raccolta differenziata, ma dove l’errore umano incide inevitabilmente di più rispetto ad altre modalità a maggior grado di automazione.

In un bacino d’utenza di 200mila abitanti e 130mila utenze, può succedere dunque di mancare a volte lo svuotamento di un contenitore o il ritiro di un sacco. Ma dobbiamo ricordare che nell’ultimo triennio sono state registrate in media meno di 3 segnalazioni di disservizio ogni 10mila ritiri effettuati. Numeri fisiologici, pur senza voler sminuire il disagio causato da un mancato ritiro. Ciò che invece non possiamo accettare sono le affermazioni superficiali e non circostanziate, che diventano vere e proprie falsità, dannose soprattutto quando espresse da persone che per il loro ruolo nella pubblica amministrazione dovrebbero invece informare correttamente i cittadini, evitando strumentalizzazioni a fini personali o politici.

Per esempio è grave e non c’è nulla di vero nell’affermazione della consigliera Giberti per cui le segnalazioni che arrivano tramite i canali di contatto con l’azienda vengono cancellate o non vengono prese in carico. Tutte le telefonate vengono registrate, e anche ogni tentativo di chiamata viene tracciato. Le richieste e le segnalazioni inserite dagli utenti tramite i nostri portali on line entrano automaticamente nel gestionale e non è possibile cancellarle. Per offrire una dimensione del rapporto con i nostri utenti, nel 2024 abbiamo gestito oltre 93.500 contatti con le più svariate tipologie di richieste, sono fondamentali anche la collaborazione e la correttezza di tutti, partendo dai rappresentanti delle amministrazioni e della collettività. Rinnoviamo con questo la nostra disponibilità al confronto e al dialogo, purché nelle sedi opportune".