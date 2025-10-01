Clara, il direttore Amman lascia: "Ho raggiunto i miei obiettivi"

Il direttore generale di Clara, Alfredo Amman, ha deciso nei giorni scorsi di rimettere il proprio mandato, con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza naturale di marzo 2026. Il presidente Annibale Cavallari ha già attivato gli organi societari e avviato le procedure necessarie per garantire continuità e operatività a Clara. "In questi anni Amman ha guidato l’azienda con impegno e professionalità — ha commentato Cavallari — portandola, tra l’altro, all’affidamento in house del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei 19 Comuni soci. Ha accompagnato Clara in una fase di importanti cambiamenti normativi e regolatori, assicurando sempre efficienza ed efficacia. A lui va la nostra riconoscenza per il lavoro svolto e l’augurio per i suoi futuri impegni professionali".

Amman lascia dopo quasi sei anni in Clara. "Voglio ringraziare tutti i colleghi di Clara, che hanno accolto con entusiasmo la sfida e creduto nel cambiamento — ha detto Amman —. La fiducia che l’assemblea dei soci e il consiglio di amministrazione hanno riposto nel nostro lavoro ci ha permesso di raggiungere i risultati attesi. Oggi la società è pronta ad affrontare le nuove sfide che il settore e l’ambiente richiedono". Amman era in Clara da aprile 2020. "Vivo a Milano, sono tornato a casa. Lascio il timone a qualcuno che vada avanti – dichiara –. Avevo obiettivi con Clara che secondo me abbiamo raggiunto: il piano industriale, 800 milioni di euro di affidamento, razionalizzazione dei servizi non con la soddisfazione di tutti, ma comunque normalizzazione dei servizi sui due bacini, qualche anno di esperienza sul bilancio di sostenibilità, un approccio sistemico ai nuovi sistemi regolatori, una riemissione dell’appalto di Comacchio e ora si prospettano otto anni di cambio importante sui sistemi di raccolta dal lato dei risultati ambientali. Un po’ di cose le abbiamo messe in porto Ho avuto tutto l’appoggio necessario e la fiducia non scontata". La scadenza del suo incarico, si diceva, sarebbe stata ad aprile 2026 e alcune voci la collegano a un ipotetico mancato rinnovo per altre scelte da parte di alcuni sindaci. Su questo aspetto, Amman risponde con un ‘No comment’. "È stata una bella esperienza – chiude – e ringrazio soprattutto i colleghi per il loro supporto".

Laura Guerra