Clara, il punto dopo il rogo: "Un nuovo centro raccolta"

Un nuovo centro di raccolta completamente ricostruito e migliorato. L’obiettivo di Clara e dell’amministrazione comunale di Bondeno è quello di "ricostruirlo e consegnarlo alla città entro la fine dell’anno". Un devastante incendio, lo ricordiamo, aveva interamente distrutto la struttura di via Nazario Sauro lo scorso 21 luglio. Ora si muovono passi verso un nuovo progetto per un servizio che è indispensabile per la cittadinanza. A poco più di un mese dall’accaduto si sta dunque lavorando alacremente per progettare e costruire un nuova struttura ancora migliore della precedente. Il sindaco Simone Saletti, interpellato, ha confermato che "è in corso un dialogo aperto con Clara".

Si stanno finalizzando le pratiche assicurative. L’obiettivo non è solo ricostruire, ma anche valutare soluzioni che possano migliorare la gestione dell’intera area. "Si stanno facendo le dovute valutazioni vista l’entità del danno – ha spiegato il sindaco – e si sta cercando di capire se sia più conveniente recuperare l’area attuale o considerarne una nuova di proprietà di Clara che avrebbe pari costo, ma con caratteristiche migliorative per la gestione e la fruizione". L’idea è di realizzare un’area più accessibile e meno isolata, dove sia possibile "girare meglio con i mezzi" e che sia di facile accesso per i cittadini che ne fanno uso. L’obiettivo è anche quello di scoraggiare l’abbandono dei rifiuti nelle zone limitrofe, una problematica che spesso affligge i centri di raccolta. "La nuova struttura, ovunque venga realizzata, verrà arricchita da migliorie che tengano conto dell’esperienza passata", ha concluso Saletti.

L’obiettivo finale rimane quello di restituire ai cittadini un’area efficiente e funzionale entro la fine dell’anno. L’incendio, che era partito da un rogo di sterpaglie e alimentato dal vento caldo di quei giorni, aveva avvolto in pochi minuti l’intero impianto di Clara, riducendo in cenere anche l’isola di flessibilizzazione e lasciando solo scheletri anneriti di container. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco di Bondeno e Ferrara, che per ore avevano lottato contro le fiamme e il fumo, riuscendo a mettere in salvo anche il vicino deposito di Cargofer. All’indomani del disastro, il direttore generale di Clara, Alfredo Amman, aveva subito espresso il suo dispiacere per l’enorme danno subito ma aveva rassicurato i cittadini: "La ricostruiremo, ma servirà tempo".

Nel frattempo, Clara ha esteso e ampliato gli orari di apertura del centro di raccolta di Scortichino per garantire la continuità del servizio nonostante i danni riportati dall’altro impianto a seguito del devastante incendio di luglio.

Claudia Fortini