Clara riapre il centro di raccolta

A partire da oggi tornerà regolarmente accessibile il Centro di raccolta Clara di via Castagnina a Massa Fiscaglia, che era chiuso dal 18 settembre scorso a seguito dei lavori di manutenzione programmati dalla società Cadf. Da lunedì i due Centri di Raccolta del Comune di Fiscaglia riprenderanno, quindi, ad osservare i consueti orari. Il Centro di raccolta di Massafiscaglia (in via Castagnina) sarà aperto il lunedì dalle 14.30 alle 17.30, e il mercoledì e il venerdì dalle 9 alle 12.