Clara rinnova l’incarico a Cavallari. Sì alla semestrale

L’assemblea di Clara si è riunita ieri, con la partecipazione della totalità dei soci, presso la sede aziendale di Cento, per l’approvazione della relazione semestrale della gestione con proiezione al 31 dicembre 2023 e per la nomina dell’organo amministrativo.

Il primo punto è stato approvato all’unanimità: il documento presentato prospetta un sostanziale pareggio economico al 31 dicembre, evidenziando l’anticipo di investimenti previsti per il 2024.

In merito al rinnovo dell’organo amministrativo, i soci hanno deciso di confermare l’incarico ad Annibale Cavallari, che è quindi stato nominato amministratore unico della società per un ulteriore anno. La decisione è stata presa a larga maggioranza dall’assemblea per affrontare, in continuità con il periodo precedente, le sfide che attendono Clara nei prossimi mesi.

"Ringrazio i soci per la fiducia accordatami: l’unità d’intenti dimostrata nell’individuazione del mio nome per la gestione della società è un segnale evidente della compattezza della compagine societaria" ha dichiarato Cavallari. "Ringrazio il dg Alfredo Amman e tutti i colleghi di Clara per l’impegno e i risultati ottenuti".