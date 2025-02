’Clarice Tartufari: destino e libertà’. Con Luca Manini

Oggi, alle 17,30, al Centro documentazione donna, in via Terranuova 12 b, si svolgerà l’incontro in presenza e on line con Luca Manini, insegna inglese al liceo linguistico ‘Matilde di Canossa’. Il titolo sarà ’Clarice Tartufari: destino e libertà’.

Vi è, nei romanzi di Clarice Tartufari, che coprono un arco lungo, dagli anni novanta dell’Ottocento sino al1933 (anno della sua morte), la presenza quasi continua (a tratti, quasi ossessiva) del destino che governa eregge le sorti umane. A questo destino uomini e donne non possono se non opporre la propria forza di volontà – la volontà di non lasciarsi sopraffare da esso, la volontà di creare la propria vita, di determinarla – nei limiti, sempre, del possibile. Ciò appare evidente in modo speciale per i personaggio femminili, i quali, oltre alla forza e alla ’rete’ (per usare una metafora cara all’autrice) della sorte debbono lottare anche contola “rete” e la forza delle convenzioni sociali e delle regole scritte dagli uomini. A volte riuscendovi a voltefallendo – mostrando però sempre un’energia di volontà che Clarice Tartufari non si stanca di mettere inscena.

Luca Manini insegna inglese al liceo linguistico “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia. Si occupa delle riscritture ottocentesche della letteratura medievale, di letteratura femminile, di petrarchismo, di scritturacinquecentesca e barocca, di poesia vittoriana e di letteratura fantastica. Su questi temi ha pubblicatonumerosi saggi e collabora regolarmente con le edizioni Bompiani traducendo classici e gli scritti inediti di Tolkien.