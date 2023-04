Clarinetto, fagotto e pianoforte Il trio sale sul palco a Casa Romei

Nel Salone d’Onore della residenza rinascimentale di Giovanni Romei, oggi alle 17, Claudio Conti clarinetto, Chiara Santi fagotto e Francesca Giovannelli pianoforte esplorano un repertorio ricco di opere interessanti, mettendo in risalto le capacità espressive e virtuosistiche di ciascuno dei tre strumenti. Il trio clarinetto, fagotto e pianoforte non è formazione che può contare su un vasto repertorio, tuttavia l’accostamento timbrico dei tre strumenti risulta particolarmente armonioso. Il sodalizio clarinetto – fagotto viene continuamente esaltato in orchestra. Nelle musiche proposte le caratteristiche di questi tre strumenti sono nettamente delineate, mostrando così come anche il fagotto, spesso investito del ruolo di basso, sia perfettamente a suo agio nelle vesti di protagonista. Claudio Conti svolge principalmente la sua carriera nell’ambito della musica da camera. ð 0532 234130 o l’ e-mail: [email protected]