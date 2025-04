Clarinetto, flauto e oboe prendono voce ’Pierino e il lupo’ risuona in dialetto ferrarese

Sul palcoscenico ’Pierino e il lupo’ di Sergej Prokofiev. Sarà uno degli appuntamenti clou della stagione musicale Tresigallese quello che oggi, alle 21,15 sarà proposto dalla locale Filarmonica nel Teatro ‘900 di Tresigallo. L’orchestra a fiati, infatti, si ripeterà in uno dei concerti più belli mai eseguiti dalla Filarmonica stessa negli ultimi anni, e lo farà proponendo, dopo il successo conquistato nel 2012, ’Pierino e il lupo’ di Sergej Prokofiev.

’Pierino e il lupo’ è probabilmente la fiaba musicale più conosciuta e amata di tutti i tempi, resa definitivamente celebre al grande pubblico italiano grazie all’interpretazione di Claudio Abbado e Roberto Benigni del 1990. Fu commissionata a Prokofiev dal Teatro Centrale dei Bambini di Mosca nel lontano 1936. Ed egli stesso scrisse testo e musica in soli quattro giorni. Ogni personaggio della storia è rappresentato da uno o più strumenti dell’orchestra. Ci sono gli archi (nel caso della Filarmonica, saranno i clarinetti) che danno voce a Pierino, il flauto (Giulia Pareschi) all’uccellino, l’oboe (Ilaria Caselli) e ancora il clarinetto (Sandro Ongaro) all’anatra e al gatto. Il fagotto (Simone Barbieri) darà la voce al nonno, i corni al lupo, e gli ottoni ai cacciatori, che spareranno con i loro fucili a colpi di timpani (grazie a Sophia Fontanesi).

La storia ormai la conosciamo tutti, è quella di un bambino di nome Pierino, che vive con il nonno in una casa che si trova molto vicino ad un bosco, dove Pierino decide di avventurarsi nonostante gli avvertimenti del nonno riguardo ai tanti pericoli, in particolare di un lupo affamato. Durante la sua avventura, Pierino incontra diversi animali. Tra questi, un uccellino, un’anatra e un gatto. Ognuno di questi personaggi, come dicevamo sopra, è rappresentato da uno strumento musicale specifico. Il climax della storia si verifica quando il lupo appare e cattura l’anatra. Pierino, con astuzia e coraggio, riesce a catturare il lupo e a portarlo allo zoo (in questa storia sarà invece il canile di Migliaro), dimostrando così, che anche i più giovani possono affrontare le sfide.

Pierino e il Lupo è spesso utilizzato nelle scuole per introdurre i bambini alla musica classica e per insegnare loro a riconoscere i diversi strumenti musicali. La Filarmonica sarà diretta da Paolo Lenzi, la narrazione (testo in dialetto ferrarese trascritto da Valentino Marzola) sarà a cura di Andrea Poltronieri, eclettico sassofonista, da tutti conosciuto con lo pseudonimo di Poltrosax, il quale saprà sicuramente rendere coinvolgente questa bellissima favola in musica. Presenta Filippo Scabbia.

Sergej Sergeevič Prokof’ev è stato un compositore, direttore d’orchestra e pianista vissuto nel periodo sovietico. Dopo aver suscitato clamore nella Russia zarista per le sue opere ardite e innovative e pur avendo dovuto in seguito affrontare le critiche del regime stalinista, Prokof’ev mantenne sempre la sua indipendenza artistica, staccandosi da ogni scuola e rifiutando qualsiasi etichetta. La sua musica, conservando un’assoluta integrità d’ispirazione, riunisce in sé ogni aspetto della cultura novecentesca, dalla fiducia nel progresso ai problemi esistenziali.