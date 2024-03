Claudia guida il consiglio comunale dei ragazzi: "I genitori volevano darmi il nome della martire"

La nostra classe ha intervistato Claudia Fabbri, nuovo sindaco del Ccr di Codigoro, per raccontare la sua storia. "I miei genitori mi hanno raccontato che avevano intenzione di chiamarmi “Olga” in ricordo della tragica storia che ha visto coinvolta la signora Fabbri nella IIª guerra mondiale. E’ importante conoscere la storia locale perché ci unisce ai nostri avi, per ricordare alcuni eventi, spesso tragici che hanno coinvolto il nostro paese"

La nomina?

"E’ stata una grande emozione vincere le elezioni del Consiglio dei ragazzi. Si è trattato di un testa a testa con il mio vicesindaco Sami Giovanni Badarne della 2A. La nomina mi è stata comunicata dalla dirigente scolastica. La giornata più emozionante a giugno quando c’è stato l’insediamento in consiglio. Si poteva intuire quanto ero emozionata, mentre nominavo assessori e consiglieri e leggevo il mio discorso. Vicino a me le autorità del Comune e della scuola e i miei amici nominati nel consiglio. Quando ho indossato la fascia da sindaco ho raggiunto il massimo della commozione"

Gli obiettivi che vorresti raggiungere?

"Riguardano la scuola ed il paese. Tutti, adulti e ragazzi, si devono impegnare per un obiettivo comune: far crescere Codigoro"

Puoi parlarci di qualche iniziativa?

"I desideri degli alunni riguardano l’organizzazione di gite scolastiche, propongono di creare gruppi musicali sfruttando i giardini della scuola o altre location. Ad alcuni di noi piacerebbe ospitare attività teatrali o imparare nuove lingue".