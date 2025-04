Claudia la ‘Pazza’. Dramma familiare tra squillo e delitti

Si chiude stasera alle 21 la stagione di prosa del teatro Nuovo, con ‘Pazza’. Protagonisti Vanessa Gravina e Nicola Rignanese, e con Fabrizio Coniglio, Davide Lorino, Paola Sambo, Maurizio Zacchigna. Autore Tom Topo, adattamento e regia Fabrizio Coniglio, produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste. Lo spettacolo va in scena per la prima volta a Broadway nel 1980, per poi essere riproposto al cinema dallo stesso Topor in una fortunatissima versione che vede Barbara Streisand nei panni della protagonista, Claudia Draper. Claudia Draper, una squillo di lusso, viene accusata dell’omicidio di un anziano cliente e rischia venticinque anni di carcere. Pur di salvarla, la ricca famiglia si affida ad un valente legale per farla dichiarare incapace di intendere e di volere e farla internare in un istituto di psichiatria, dal quale potrà uscire dopo pochi anni. Ma la donna si sbarazza del legale pagato dai genitori e viene affidata a un avvocato d’ufficio, Aaron Levinsky, il quale intuisce – dietro il contegno ostico dell’indesiderata cliente – un’intelligenza acuta e la capacità di collaborare alla propria difesa.

Claudia lo fa a prescindere da ogni possibile cavillo giudiziario, solo svelando dolorosamente, con disperata causticità, lo scabroso entroterra familiare dai toni freudiani nel quale è maturata la sua squallida scelta di vita, e le intollerabili pretese del cliente che scatenò la sua micidiale reazione di difesa. Pazza: perché una donna vuole dimostrare di essere perfettamente consapevole di intendere e di volere e di non farsi definire ‘pazza’, sottoponendosi a un processo per un reato commesso? Perché tutti, compresa la sua famiglia, vogliono invece definirla pazza. In un periodo storico in cui la violenza sulle donne è in preoccupante aumento nel nostro paese, lo spettacolo cerca di entrare dentro i segreti di una famiglia borghese. Quante volte abbiamo sentito la frase, dopo un caso di violenza tra le mura domestiche "sembrava una famiglia normale" da parte di conoscenti o testimoni. Per sviscerare i segreti della famiglia di Claudia, la protagonista che verrà interpretata con rara sensibilità da Vanessa Gravina, servirà un osservatore esterno, una persona capace di comprendere dalle sfumature comportamentali, dai piccoli gesti dei componenti della famiglia, il segreto e il dolore che viene nascosto, come avviene nella realtà, da troppo tempo. Gli attori cercheranno di coinvolgere lo spettatore in questo viaggio oscuro all’interno di una normale famiglia borghese italiana. Un racconto scenico che rende estremamente umani i personaggi che compongono questo quadretto familiare.