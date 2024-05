"Cliente picchiato". Buttafuori a processo

Spintonato, scaraventato a terra e trattenuto per il collo dagli addetti alla sicurezza di uno stabilimento balneare del Lido di Spina. Sono i contorni di quanto sarebbe accaduto a un 31enne ferrarese il quale – stando all’impianto accusatorio – sarebbe stato malmenato da due buttafuori all’ingresso del bagno. I fatti, oggi al centro di un processo, si sarebbero verificati il 27 giugno del 2021.

Gli imputati sono due, un nigeriano di 44 anni e un cubano di 53 anni, entrambi dipendenti di un’agenzia di sicurezza del territorio. Oggi, a quasi tre anni dai fatti, sono chiamati a rispondere a vario titolo di lesioni e violenza privata. Ieri mattina il caso è approdato davanti al giudice ma l’udienza è durata poco. A causa di un intoppo tecnico il processo è stato infatti aggiornato a giugno. Il 31enne sarà parte civile con l’avvocato Federico Orlandini.

I fatti al centro del procedimento, si diceva, risalgono all’estate del 2021, in piena epoca Covid. Quel giorno il 31enne si era presentato all’ingresso del bagno ma era stato fermato dai buttafuori i quali sostenevano che non potesse entrare. Ne è nato un battibecco ben presto degenerato. Secondo l’impianto accusatorio, i due addetti alla sicurezza avrebbero spintonato la persona offesa fino a farla cadere a terra. Quando quest’ultimo ha cercato di rialzarsi, i due imputati lo avrebbero trattenuto per il collo impedendogli di respirare. Nel parapiglia il 31enne ha riportato varie escoriazioni e contusioni, ferite giudicate guaribili in venti giorni. Subito dopo l’episodio sono partite le indagini sull’accaduto e sotto inchiesta sono finiti i due addetti alla sicurezza. Ieri mattina, come anticipato, l’udienza è slittata a causa di un vizio di notifica e il caso tornerà in aula il 18 giugno per entrare nel vivo.