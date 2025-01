Cliente picchiato fuori dalla discoteca ai lidi. Un buttafuori assolto e l’altro condannato

Assolto il buttafuori cubano di 53 anni e condannato a otto mesi di reclusione, invece, il collega di 44 anni nigeriano, entrambi dipendenti di un’agenzia di sicurezza del territorio. I due erano accusati di di aver spintonato, scaraventato a terra e trattenuto per il collo a un 31enne ferrarese all’ingresso di uno stabilimento balneare del Lido di Spina. La sentenza di assoluzione per il cubano e la condanna per il nigeriano sono arrivate ieri dopo la decisione del giudice Rosalba Cornacchia. Il buttafuori assolto era difeso dai legali Elena Smanio e Denis Lovison. A quasi quattro anni dai fatti, i due buttafuori sono stati chiamati a rispondere a vario titolo di lesioni e violenza privata. Ieri pomeriggio, il caso approdato davanti al giudice, si è concluso in modo positivo per uno e negativo per l’altro collega. I fatti al centro della sentenza, risalgono all’estate del 2021. Quel giorno il 31enne si era presentato all’ingresso del bagno ma era stato fermato dai buttafuori i quali sostenevano che non potesse entrare. Ne è nato un battibecco. Secondo l’impianto accusatorio, i due addetti alla sicurezza avrebbero spintonato la persona offesa fino a farla cadere. Quando quest’ultimo ha cercato di rialzarsi, un buttafuori lo avrebbe trattenuto per il collo impedendogli di respirare. Nel parapiglia il 31enne riportò ferite giudicate guaribili in venti giorni.