Clima e salute diventano una festa

Dal 5 al 7 ottobre si tornerà a parlare di clima, aria e salute in città durante la terza edizione della ‘Festa dell’Aria’. L’iniziativa del progetto ‘Air-Break’, aperta a cittadini, ricercatori e professionisti impegnati nella tutela della salute ambientale, promette di affrontare questioni cruciali legate alla qualità dell’aria. In programma incontri aperti alla cittadinanza, workshop, eventi, spettacoli e un tour guidato in bici. Il programma della tre giorni è stato illustrato ieri, dal dirigente del Settore ambiente e agricoltura del Comune di Ferrara Alessio Stabellini, assieme a Farah Makki del Politecnico di Milano, al senior innovation officer del ‘Laboratorio Aperto di Ferrara - Ex Teatro Verdi’ Marco Antonio Rizzo e al direttore del consorzio Wunderkammer Leonardo Delmonte. "La festa dell’aria – spiega Stabellini – sarà un’occasione di confronto con professionisti che lavorano in altri territori e soprattutto con i cittadini. Ci saranno due convegni aperti alla cittadinanza. Il tour guidato in bici in programma il pomeriggio di venerdì 6 ottobre alla scoperta delle iniziative realizzate in città grazie al progetto Air Break". Il programma completo degli eventi sul sito www.airbreakferrara.net. "Air-Break – spiega Makki – è un progetto del Comune cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale con una copertura di 5 milioni di euro, di cui l’80% finanziato dall’Unione europea attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale".

Lauro Casoni