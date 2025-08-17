Clima folle: la frutta è in crisi

Frutta italiana messa a dura prova per il clima. "In un contesto internazionale segnato da forti tensioni e instabilità, la frutticoltura italiana si trova ad affrontare sfide sempre più complesse, con ripercussioni dirette e profonde sulla produzione e sulla competitività dell’intero settore. Il cambiamento climatico in primis, oltre a ridurre le rese, sta favorendo il proliferare di insetti alieni e parassiti, aggravando ancora di più i problemi fitopatologici alle colture". E’ quanto afferma Confagricoltura, che evidenzia la drastica riduzione delle superfici a frutteto avvenuta in Italia negli ultimi cinque anni: -23% pere (la cui produzione in Emilia-Romagna è scesa dai 10 milioni di quintali del 2000 agli 1,7 milioni attuali), -11% pesche, -8% nettarine, -7% albicocche, -6% kiwi e susine.

Passando ad un’analisi di alcune delle principali produzioni, Confagricoltura sottolinea che "E’ in ripresa il mercato delle albicocche: poco prodotto, ma buono. Quotazioni favorevoli per pesche e nettarine a calibro grande, più richieste dal consumatore. Anche per queste ultime, minore quantità a fronte di una buona qualità". Confagricoltura evidenzia che nel primo trimestre 2025 i volumi di acquisto di ortofrutta sono aumentati del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una crescita del 5% in termini di spesa. La frutta estiva ha registrato un incremento dell’1% in volume e del 6% in valore.