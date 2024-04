Clima, il libro della Dem Montalti

Si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro scritto dalla consigliera regionale del PD Lia Montalti alla Feltrinelli. ’Per una transizione giusta’, il titolo del volume (In.edit) che parla del progetto per l’Europa, fatto di idee e proposte su come affrontare il cambiamento climatico. "Una transizione giusta – così una nota –, che deve mettere al centro la coesione sociale, la comunità, la solidarietà tra generazioni, il lavoro e i diritti, la mitigazione e l’adattamento climatico, senza lasciare indietro nessuno. Una riflessione per costruire il nostro percorso di cambiamento, senza dimenticare l’impegno a ridurre le disuguaglianze". Dialogheranno con lei, l’assessore regionale Paolo Calvano e il professore di economia applicata di Unibo Marco R. Di Tommaso. Introdurrà il segretario provinciale GD, Lorenzo Massarenti.