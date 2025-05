Clima sempre più folle: "La risalita del sale nel Po. Così fermeremo il cuneo"

Dopo un percorso partecipativo e la presentazione del documento d’intenti avvenuta, nei giorni scorsi, a Palazzo Naselli Crispi la firma del contratto di area umida per il Po di Volano è sempre più vicina. Si tratta di uno strumento voluto dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara che nel corso degli ultimi mesi ha coinvolto Regione, Provincia, Comune di Ferrara, i comuni dei territori interessati, Protezione civile, le associazioni di categoria agricole e diversi soggetti economici. Gli obiettivi del documento d’intenti, che porteranno alla firma del contratto entro metà luglio sono chiari: definire criticità e potenzialità del fiume e delle aree umide, con l’obiettivo di renderle più resilienti ai cambiamenti climatici e valorizzarle dal punto di vista ambientale, turistico e culturale. Un progetto che non riguarda solo l’Italia, coinvolta con 5 aree umide, ma che rientra nel progetto Grew – finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia del quale il Consorzio di Bonifica Pianura è partner con un budget di 322.300 euro – che coinvolge otto zone umide. Era presente una delegazione croata che sta promuovendo contratti di fiume per aree umide presso la riserva ornitologica Palud in Istria, la foce del fiume Neretva a Dubrovnik, il parco delle isole Brioni e l’area costiera di Zara. "Il documento d’intenti che porterà alla firma del contratto di area umida nel 2026 – spiega Stefano Calderoni, presidente del Consorzio di Bonifica – è un vero e proprio alfabeto condiviso con istituzioni, stakeholder e cittadini che ci impegna ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici. Il Consorzio ha attivato un progetto pilota per studiare la risalita del cuneo salino alla foce del Po di Volano, una delle criticità emerse durante il percorso partecipativo". Il contratto è un impegno condiviso dalla Regione, come ha specificato la consigliera regionale, Marcella Zappaterra: "La vera sfida è quella del coordinamento tra i diversi enti che incidono sulle aree umide. La frammentazione delle competenze è una grande questione non ancora risolta". Un progetto condiviso dal Comune, come ha spiegato l’assessore Chiara Scaramagli: "Credo nell’importanza di un lavoro sinergico da parte di tutti i soggetti coinvolti in questo progetto per la sottoscrizione del contratto che è fondamentale". Alla presentazione del documento Fabio Tosi che ha portato i saluti del presidente della Provincia Daniele Garuti; Maria Chiara Tosi dello Iuav – Università di Venezia. L’obiettivo è quello di arrivare alla firma entro metà luglio. Quindi si costituiranno l’assemblea e la cabina di regia del contratto per il Po di Volano e ricomincerà il percorso per la redazione del Piano d’azione del futuro contratto. La firma nella primavera del 2026.