Clotet, Venturato e De Rossi Per la Spal tre allenatori in 9 mesi

I dodici mesi del 2022 spallino?

Costantemente in altalena, con più bassi che alti. La gioia della salvezza ottenuta al Mazza contro il Frosinone, e poi gli ultimi mesi della stagione in corso che inducono a pensare ad un 2023 molto complicato. Ma andiamo per gradi, perchè il dato da cui partire è quello dell’instabilità tecnica, che porta la società biancazzurra a cambiare tre allenatori in nove mesi. Proprio così, perchè esattamente un anno fa (per la precisione il 5 gennaio 2022), Pep Clotet (nella foto con Daniele De Rossi nella recente sfida contro la Spal) viene esonerato per far spazio a Roberto Venturato, avversario scomodo per diverse stagioni sulla panchina del Cittadella. Venturato non sempre convince, ma conduce la barca in porto senza i playout ed inizia l’attuale stagione discretamente, prima di un momento difficile che induce la società a esonerarlo in ottobre. Al suo posto il debuttante, da capoallenatore, Daniele De Rossi. Per lui mesi molto difficili e una classifica che ora langue. Servono rinforzi e inversione di rotta, altrimenti si rischia.