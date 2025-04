Cloud in sala Estense, con il cinema Boldini il thriller di Kurosawa

Il Cinema Boldini in Sala Estense ospita in prima esclusiva per Ferrara Cloud, l’ultima opera del grande maestro giapponese Kiyoshi Kurosawa, autore di culto premiato nei principali festival internazionali e punto di riferimento assoluto per il cinema contemporaneo.

Cloud è un film del 2024 scritto e diretto da Kiyoshi Kurosawa. Il film sarà proiettato oggi, alle 21, in versione originale con sottotitoli italiani. Kurosawa torna al thriller con una storia cupa e avvolgente. Al centro della vicenda Ryosuke Yoshii (Masaki Suda), rivenditore online spregiudicato, che si arricchisce comprando e vendendo oggetti nel dark web del capitalismo quotidiano. Ma qualcosa, nel suo mondo costruito sull’opportunismo, si incrina: incidenti misteriosi, minacce invisibili, presenze oscure. Attorno a lui si addensa un’ombra che somiglia troppo alla nostra realtà.

Girato con uno stile raffinato e claustrofobico, Cloud mette in scena il lato più oscuro della società iperconnessa, dove odio e risentimento si moltiplicano nei meandri della rete fino a esplodere nella realtà. Tra suggestioni di Pulse e tensioni alla Crash, Kurosawa firma un film che interroga il presente, i meccanismi della violenza digitale e la fragilità dell’individuo contemporaneo. Un’opera ricca di simbolismi e riflessioni, che segna un nuovo capitolo nella filmografia del regista Leone d’Argento a Venezia, già premiato anche a Cannes e onorato con l’Ordre des Arts et des Lettres in Francia.

Le proiezioni iniziano alle 21 (apertura porte alle 20:30). Prezzi: intero 7 euro, ridotto 5 (tesserati Arci e Cgil, studenti e personale dell’Università di Ferrara, Conservatorio G. Frescobaldi, Blow-up Academy, over60 e under12). Il Cinema Boldini in Sala Estense è un progetto di Arci Ferrara, con il patrocinio della Regione, Comune di Ferrara, Università, Conservatorio Frescobaldi, Cgil Ferrara e Blow-up Academy. Dal 3 giugno al 7 settembre il cinema non si ferma. Torna l’arena estiva nel verde di Parco Pareschi, con una selezione dei migliori titoli della stagione e alcune rassegne speciali. Un appuntamento atteso e condiviso, realizzato grazie al sostegno del mondo cooperativo di Legacoop Estense.