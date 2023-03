Club House, si va verso il nuovo appalto

BONDENO

Il covid e il ritardo dell’arrivo dei materiali necessari per la costruzione a causa del conflitto in Ucraina avevano rallentato il cantiere. Con la primavera si volta pagina. "Entro l’estate ripartiranno i lavori per terminare la Club House - annuncia il sindaco Simone Saletti - collocata presso lo stadio di calcio in via XX Settembre". Dal bilancio ai fatti. "Abbiamo già inserito nel bilancio 2023 il mutuo da 200 mila euro che servirà per completare la struttura, la quale una volta terminata sarà utile non soltanto al Bondeno Calcio, ma anche agli studenti delle limitrofe scuole elementari e media". L’analisi del sindaco fa leva sulla proposta di risoluzione consensuale del contratto con la prima ditta incaricata, la Building & Design 2008. Una volta che la ditta avrà fornito il proprio parere favorevole, il Comune procederà con l’assegnazione delle parti restanti dell’opera.