Cmv approva il bilancio. Cresce l’efficienza

Comunità di valore. Con questo slogan, che riformula e dà nuovo significato all’acronimo Cmv, è stato presentato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 all’assemblea dei soci, che l’ha esaminato e approvato. Un bilancio chiuso in sostanziale pareggio, anche grazie alle economie portate dal processo di fusione per incorporazione della società Cmv Energia & Impianti. Un anno, il 2023, che per l’amministratore unico Alessandro Pirani va inteso come ‘di transizione’, essendo quello in corso l’anno in cui si vedranno maturare molte delle iniziative seminate a partire dal suo insediamento. Le comunità di valore sono quelle servite dall’azienda, un valore che Cmv intende produrre, in modo sempre più visibile e apprezzabile.

La sensibilità con cui la governance opera è focalizzata su "obiettivi di efficientamento e concretezza; in un’ottica di sostenibilità, pone le basi per un triennio 2024-2026 che si localizza su interventi di sostanza". Nei mesi a venire, infatti, sarà realizzato l’impianto fotovoltaico su parte della copertura dell’immobile che ospita la sede aziendale, mentre è in fase avanzata di studio la realizzazione di un ulteriore impianto alla discarica Molino Boschetti. Entro fine estate l’andamento delle diverse progettualità sarà leggibile anche in un documento (bilancio sociale) che per la prima volta in oltre vent’anni di storia fornirà una rappresentazione organica del valore prodotto. Un valore che va di pari passo con la rinnovata e crescente fiducia dei soci, che stanno investendo sulla loro partecipata attraverso l’attivazione di più servizi. Il Comune di Vigarano Mainarda ha affidato a Cmv Servizi la gestione cimiteriale, mentre il Comune di Terre del Reno ha investito sulla gestione della manutenzione del verde pubblico/disinfestazione e servizi accessori. Allo studio altre convenzioni, che arricchiranno il sistema di offerta dell’azienda e consentiranno di rafforzane la struttura, partendo dal personale.

"Oltre alla messa in sicurezza dei conti – spiegano dall’azienda –, nell’anno trascorso ci si é dedicati a ripensare la strategia dell’azienda, introducendo progressivamente un nuova modalità di lavoro focalizzata sugli obiettivi: oggi Cmv è sempre più un attore che svolge con professionalità e tempestività i compiti che gli vengono affidati, diventando un vero e proprio strumento proattivo per le amministrazioni, che utilizzano la società a beneficio dei cittadini e delle loro realtà". "Siamo solo all’inizio – conclude Pirani – una multiservizi può e deve fare molto di più e di meglio, ma il processo di cambiamento anche, e soprattutto culturale, richiede tempo".