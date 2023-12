Cmv, sguardo al futuro: "Recuperare l’ex discarica"

CENTO

In Cmv a Cento, ieri il momento degli auguri natalizi è stato occasione per fare il punto della situazione e le prospettive. "La fusione che c’è appena stata fa sì che Cmv Servizi incorpori Cmv Energia e impianti e ha un suo potenziale significato – ha iniziato l’amministratore unico Alessandro Pirani - Con questa operazione ci portiamo in casa il post mortem della discarica di Molino Boschetti. Fa sì che Cmv servizi si riappropri di un pezzo di attività fondamentale che è l’ambiente. Ci sono in corso varie riflessioni in merito alla possibilità di trasformare quel luogo che consta non solo dello spazio della discarica ma anche di un appezzamento di terreno agricolo, in una nuova fonte di reddito per la collettività. Si tratta della possibilità di valorizzarlo nel segno dell’energia rinnovabile". E prosegue sugli altri obiettivi. "Con la fusione, ricominciamo dunque dal primo gennaio con una nuova veste per dare un ulteriore segnale a ampliare le cose che facciamo, risultando un soggetto innovativo anche nei confronti di sia dei comuni che ci stanno affidando servizi sia quelli che presto lo faranno – ha detto Pirani - Stiamo dunque per fare un investimento, dal nostro punto di vista interessante, che riguarderà la sede di questa società che vedrà l’installazione di un parco fotovoltaico per il nostro fabbisogno e per la partecipazione a quella che in futuro sarà la comunità energetica. Sul comune di Cento si sta facendo una riflessione molto articolata e visionaria perché non ci sono ancora gli strumenti tecnici attuativi per farlo. Ma quando ci saranno, avremo una realtà che si chiama Cmv che sarà al pari delle altre realtà produttive del territorio che si sono anche già candidate, e darà un proprio contributo a diminuire il costo della bolletta energetica e concretamente dare un contributo al problema del cambiamento climatico".

E amplia. "Una realtà come questa dev’essere estremamente dinamica, e continuamente, rinnovare la propria capacità di ripensarsi e darsi nuovi stimoli – conclude – l’approccio che ho avuto fin dal mio primo giorno qui è di audacia, realismo e apertura. Cioè esplorazioni e investimenti nel nuovo, valorizzando ciò che sappiamo fare, partecipazione e trasparenza della gestione delle decisioni". Al termine, anche i ringraziamenti del sindaco. "Siamo contenti della direzione che si sta assumendo – ha detto Edoardo Accorsi - riuscire a interpretare i nuovi bisogni della cittadinanza e che sappia riguadagnarsi anche un ruolo rilevante per costruire qualcosa sul futuro che vada oltre la gestione dei servizi. Come soci staremo al fianco di questo percorso".

l. g.