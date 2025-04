Cna Agroalimentare, il direttivo. Al timone c’è Susi Cavallini

Susi Cavallini è la nuova presidente di Cna Agroalimentare, il raggruppamento delle imprese Cna che operano nel settore food. L’assemblea lo ha deciso giovedì. Cavallini è amministratrice di Artigiani Pastai Bondi, l’azienda fondata oltre trent’anni fa dal compianto marito Giuseppe Bondi, scomparso prematuramente nel 2021. È anche amministratrice di Bologna Trading, fondata anch’essa da Bondi nel 2016. Il gruppo dà lavoro a quasi 80 dipendenti.

Dopo aver ringraziato i soci per averla eletta, Susi Cavallini ha indicato alcune delle priorità che guideranno l’attività sua e del direttivo di Cna Agroalimentare. "Puntiamo a valorizzare la filiera agroalimentare, dal produttore, al trasformatore, alla ristorazione: i prodotti del territorio sono un valore e sono più sostenibili – ha dichiarato –. Vogliamo avere inoltre un dialogo maggiore con gli organismi di controllo, in particolare con l’Asl, per operare in modo consapevole e sinergico nell’interesse del consumatore. L’assemblea elettiva è stata una prima occasione di confronto tra gli imprenditori, sia per rilevare alcune criticità sia per individuare collaborazioni tra noi operatori".

Nel proprio mandato di presidente, Cavallini sarà affiancata dal consiglio direttivo composto da Emanuela Toselli, David Febbraro, Cristiano Pirani, Raffaele Bulgarelli, Alberto Ossi, Sebastiano Malaguti, Vittorio Scalambra ed Eleonora Manservigi.