Cna Area Delta punta sul turismo. Il nuovo presidente è Dario Guidi

Dario Guidi è stato eletto nuovo presidente di Cna Area Delta. La nomina è avvenuta al termine dell’assemblea quadriennale dell’associazione che si è tenuta nella serata di lunedì a Codigoro, nella sala Riode Finessi. Comacchiese, 52 anni, Dario Guidi è imprenditore del settore turistico e ambientale con l’azienda Antea. Socio di Cna da molti anni, ha ricoperto, per due mandati quadriennali, l’incarico di presidente di Cna Turismo e Commercio. E, nel ringraziare per la nomina, ha promesso massimo impegno da parte del direttivo di Cna Area Delta: "Lavorare all’interno di un gruppo come il nostro – ha affermato - significa valorizzare al massimo le competenze e le conoscenze di ciascuno, con l’obiettivo di fare sintesi, identificare obiettivi comuni e raggiungibili, contribuire al bene economico e sociale del territorio. È quello che intende fare il direttivo di Cna Area Delta: rappresentiamo le imprese di un territorio vasto e complesso e per farlo al meglio puntiamo al massimo coinvolgimento".