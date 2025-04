Cna Balneari: Ghedini confermato al vertice dell’associazione

Nicola Ghedini è stato confermato presidente di Cna Balneari. Titolare da molti anni di uno stabilimento al Lido di Spina, Ghedini è stato prima portavoce poi presidente della categoria. La sua conferma è arrivata dall’assemblea dei soci, che si è riunita martedì scorso.

"Ringrazio i soci per avermi confermato la loro fiducia – afferma Ghedini, che indica le proprie priorità per il prossimo mandato – Ho deciso di ricandidarmi perché credo nell’attività che abbiamo portato avanti in questi anni, con l’aiuto dei colleghi e il supporto della nostra responsabile, Linda Veronese. In particolare, voglio partecipare in prima persona alla conclusione della lunga vertenza legata alla direttiva Bolkestein, a cui – aggiunge Ghedini – ho dedicato tanto lavoro in questi anni. La fine del percorso sta arrivando, ed è importante esserci per difendere la dignità del lavoro mio e dei miei colleghi".

Tracciando un quadro del lavoro svolto nel precedente mandato, il presidente di Cna Balneari evidenzia come "in generale, considero positivo il bilancio dell’attività svolta: abbiamo fatto sentire la nostra voce e avanzato proposte che hanno avuto seguito e ottenuto risultati. In fondo, le proposte per la gestione degli spazi durante il Covid sono nate sul nostro territorio. Quindi, continuiamo così".

Ad affiancarlo nel corso del nuovo mandato sarà il direttivo composto da Nicola Veronese, Sara Bonazza, Alan Moreno ed Elia Menghi.