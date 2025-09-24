Cna, due nuovi presidenti. Incarichi nazionali a Roma per Roccati e Ghedini

Due imprenditori di Cna Ferrara eletti alla presidenza nazionale della propria categoria: si tratta di Riccardo Roccati, eletto presidente nazionale delle Costruzioni Cna e Nicola Ghedini, presidente nazionale dei Balneari. Ghedini, classe 1972, titolare da 25 anni del Bagno Kursaal di Lido di Spina, è stato eletto all’unanimità lunedì dall’assemblea di mestiere tenutasi a Roma. "E’ un riconoscimento di cui sono molto orgoglioso, che cercherò di onorare al meglio e di cui ringrazio i Balneari Cna, categoria cresciuta nel tempo ricoprendo un ruolo sempre più importante nella rappresentanza nazionale di settore. La mia elezione è anche la dimostrazione del ruolo della costa ferrarese nell’ambito del turismo balneare nazionale. Sono convinto che attraverso il dialogo con le istituzioni e la politica sarà possibile far valere le nostre ragioni e tutelare gli interessi di migliaia di imprese. ‘Io ci credo’: come ho detto all’assemblea, questo sarà il mio slogan per i prossimi quattro anni".

Riccardo Roccati, classe 1964, è titolare della Robur Asfalti, azienda fondata dal padre Francesco nel 1975, e presidente del consorzio Rigenera. Un traguardo importante per un imprenditore da sempre impegnato nell’Associazione: "Ho ringraziato i componenti dell’assemblea per avermi attribuito questo incarico, che considero prima di tutto una grande responsabilità. Ringrazio anche la Cna di Ferrara, in cui ho trovato un ambiente inclusivo ed accogliente, che mi ha accompagnato in tutto il mio percorso associativo, fino al traguardo “dell’elezione nazionale“". Attualmente è vicepresidente di Cna Ferrara, ruolo che dovrà lasciare perché incompatibile, secondo lo statuto Cna, con quello di presidente nazionale di Unione.