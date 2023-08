Cna e Confartigianato Pronto il nuovo tariffario dell’autoriparazione

Aggiornata dopo 12 anni la tariffa oraria di prestazione per gli autoriparatori. Ad annunciarlo durante la presentazione del documento alla Camera di Commercio sono le associazioni di categoria Cna e Confartigianato, rappresentate dalle loro presidenti del settore autoriparazioni, Linda Gardinali e Caterina Paparella. È molto importante questa presentazione secondo Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna "per tutela di imprese, clienti e fornitori. Il tariffario sarà aggiornato annualmente, negli anni i costi fissi cambiano, è necessario un adeguamento. Questo strumento supporta le imprese nel loro lavoro e il cliente nella scelta del professionista". Le due associazioni di rappresentanza hanno quindi raccolto i dati dei costi e delle tariffe applicate tra i loro associati e dall’elaborazione e sintesi degli stessi hanno creato questo tariffario, che sarà valido per le imprese di autoriparazione della provincia di Ferrara dal 1 settembre e stabilisce una tariffa oraria tra i 40 e i 58 euro per meccatronici, gommisti, carrozzieri per autoveicoli leggeri, ma anche per autocarri, autotreni, pullman, motocicli e ciclomotori. Per la riparazione dei cicli, invece, la tariffa oraria è tra i 20 e i 40 euro. Il tariffario prevede una maggiorazione a partire dal 25% sul costo della manodopera per le prestazioni fuori officina e fuori orario e il rimborso chilometrico dovuto in caso di trasferta o chiamata per cui si applicano le tariffe ACI. Le forniture di materiale verranno fatturate a prezzo di listino e materiali di consumo a partire dal 3% calcolato sull’imponibile della fattura, così come le spese di smaltimento rifiuti a partire dal 2% calcolato sull’ imponibile della fattura. "Gli autoriparatori non hanno l’obbligo di depositare le tariffe – sottolinea Nadia Bonifazi responsabile di Cna unione servizi alla comunità-, ma dopo 12 anni dall’ultimo abbiamo ritenuto importante un aggiornamento, che ha visto un aumento delle tariffe del 5% rispetto al 2011. Questo listino non riporta prezzi obbligatori, ma quelli che permettono alle imprese di lavorare in sicurezza, legalità e professionalità, sarà uno strumento che i soci potranno usare con fornitori, clienti, istituzioni". Riguardo questo aumento, come sottolinea Linda Gardinali "se confrontato con la spinta inflattiva e l’aumento dei costi energetici si vede come le imprese di autoriparazione abbiano voluto assorbire i costi senza ribaltarli sui clienti".

Lucia Bianchini